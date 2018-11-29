Лагард запевнила Порошенка, що воєнний стан не вплине на співпрацю України з МВФ

Президент України провів телефонну розмову з Директором-розпорядником МВФ

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Глава держави поінформував співрозмовницю про прийняття та основні параметри Державного бюджету України на 2019 рік.

Крістін Лагард відзначила, що, відповідно до попередніх оцінок МВФ, ключові показники бюджету відповідають погодженим з Фондом параметрам.

Також були обговорені наступні кроки, які необхідно здійснити, у контексті засідання Виконавчої ради МВФ у грудні для розгляду програми допомоги stand-by для України.

Було підтверджено готовність МВФ надати відповідну технічну допомогу Україні у питанні реформування фіскальної політики та податкового адміністрування.

Під час розмови було окремо підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ.

У цьому контексті Крістін Лагард підтвердила готовність Міжнародного валютного фонду і надалі продовжувати тісне співробітництво з Україною та підтримувати нашу державу на шляху впровадження реформ.