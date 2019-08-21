«Львівгаз» втрачає кваліфіковані кадри через низькі зарплати новини компаній



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Середній рівень заробітної плати в АТ «Львівгаз» на 30% менший, ніж в енергетичній галузі

За сім місяців з «Львівгазу» звільнились 200 працівників. Причина втрати кваліфікованих кадрів – низькі зарплати. Як зазначають у компанії, така ситуація спричинена «замороженими» тарифами на розподіл газу, котрі від кінця 2016 року не переглядає НКРЕКП.

На сьогодні середній рівень заробітної плати в АТ «Львівгаз» на 30% менший, ніж в енергетичній галузі. Середня зарплата працівника компанії становить 8 407 грн, в той же час середня оплата праці по промисловості в області – 10 500 грн. Відтак, досвідчені працівники шукають більш оплачувану роботу.

«Витрати на оплату праці працівників нашої компанії закладені в тарифі на розподіл природного газу, котрий є складовою ціни на газ. Структура тарифу визначається та встановлюється НКРЕКП. Від кінця 2016 року державний регулятор не переглядав його, - зазначає голова правління АТ «Львівгаз» Юрій Войсович. - Зараз в нас відкритими залишаються 345 вакансій, а це 11% від середньооблікової чисельності. Найбільш затребувані професії: слюсарі з експлуатації, монтери ЕХЗ, зварники, водії та машиністи екскаваторів».

Всі звернення газорозподільних підприємств України до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ, наразі залишаються без розгляду. Минулого тижня в АТ «Львівгаз» відбулись відкриті обговорення проекту тарифу на розподіл природного газу на 2019 рік. Протокол результатів обговорення направлений для розгляду НКРЕКП.