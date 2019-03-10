Студентське підприємство стало одним з лідерів ринку арахісової пасти в Україні



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Зараз на підприємстві встановлене німецьке та італійське обладнання

Початкові інвестиції склали 300 доларів

Вклавши по парі сотень доларів львівські студенти Михайло Бойко і Тарас Фітьо за кілька років перетворили хобі у бізнес з мільйонними оборотами. Сьогодні вони одні з найбільших виробників арахісової пасти в Україні, яку реалізують під торговою маркою «Том». Про це пише видання AgroDay.

Першу партію – пару сотень баночок – зробили в 2012 році, маючи найосновніше обладнання – машинку, яка перероблює арахіс. Інвестиції на той момент склали по $100 від трьох студентів. Виробництво арахісової пасти – вже як бізнес, почали у 2015 році, вклавши у справу близько 2 млн грн.

Зараз на підприємстві встановлене німецьке та італійське обладнання, яке довелося переробляти під свої потреби.

Сировину купують у прямих імпортерів – Індії, Аргентини, Китаю в залежності від сезону і ціни. Горіх беруть нечищений, далі його обсмажують, чистять від шкаралупи, доочищають і закидають, як сировину у апарат, що його переробляє. Перероблена паста потрапляє в дозатор. Термін зберігання пасти – шість місяців. На підприємстві кажуть, що працюють за ДСТУ, не додають ні емульгаторів, ні згущувачів, лише натуральні наповнювачі.

Під торговою маркою продається 11 смаків арахісової пасти: нейтральна, солодка, солона, з шоколадом, медом, журавлиною, курагою, родзинками, чорносливом, шматочками шоколаду, шматочками арахісу.

Виробництво завантажене на 10%. При цьому в місяць, в залежності від сезону, підприємство випускає від 3 до 10 т арахісової пасти.

За роки інвестори напрацювали величезну базу оптових і роздрібних клієнтів по всій країні. Пасту продають у крамницях, еко-магазинах та спортивних клубах. Місячний оборот коливається від 0,5 до 2 млн грн. Продукт продають у стіках по 25 грам, та склі, пластику – 35, 180, 300, 500 г. Для виробництв продають відрами по 10 кг. У планах – продавати відерцями по 1 кг.

«Намагалися виходити на супермаркети. Але там дуже дикі умови. Там не йдеться про заробіток, хіба що про рекламу. Також працюємо з ресторанами, які беруть цю пасту для своїх сніданків. З нашої пасти виробляють круасани, попкорн, печиво, солодощі, корм для собачок. Для спортсменів – це джерело білка», – розповіли на підприємстві.

Коли починали справу, то конкурентів практично не було. Зараз їх близько 10 в Україні: з них 5-6 – це студенти, 1-2 – реальні конкуренти. Але ринок дуже далекий від американського, він ще тільки розвивається, тому конкуренції майже не відчутно. На ринку України є і імпортна арахісова паста, чимало китайського продукту – він дорожчий та містить некорисні жири.

Оскільки про продукт дізнається все більше споживачів, то спостерігається постійний ріст продажів.

За словами хлопців, робити бізнес в Україні важко, а ринок – дикий.

«Ти мусиш кожен день вирішувати з десяток менших чи більших проблем. З сировиною, упаковкою – скрізь були свої проблеми. Бувало, що нам привозили неякісну сировину, пропонували в два рази дешевшу, зіпсовану. Це дуже складний ринок, але ми навчилися за ці роки відфільтровувати», – розповідають підприємці.