Магазини, як гриби. У «Рошені» похвалились успіхами за останні роки

Гендиретор Roshen наголошує на тому, що успіх компанії не варто пов’язувати з президентством Порошенка

Кондитерські вироби в минулому році з часткою 2,9% вийшли на друге місце в загальному обсязі роздрібних продажів у країні. Зростання прибутку показала вся галузь, але безумовний лідер — Roshen: EBITDA компанії — тобто прибуток до податків і амортизаційних відрахувань — склав у них 3 млрд грн, що недосяжно для конкурентів.



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Гендиретор Roshen наголошує на тому, що успіх компанії не варто пов’язувати з президентством Порошенка

Кондитерські вироби в минулому році з часткою 2,9% вийшли на друге місце в загальному обсязі роздрібних продажів у країні. Зростання прибутку показала вся галузь, але безумовний лідер — Roshen: EBITDA компанії — тобто прибуток до податків і амортизаційних відрахувань — склав у них 3 млрд грн, що недосяжно для конкурентів.

Незважаючи на кризу і війну, Roshen впевнено розвивається: за останні два роки компанія створила представництва в Польщі, Литві, Угорщині, Болгарії, Румунії та Греції. А на батьківщині кондитерський гігант відкриває по 20-30 нових магазинів щорічно.

Як зазначив президент і міноритарний акціонер Roshen В'ячеслав Москалевський в інтерв’ю виданню «Новое время», компанія завжди «була прибутковою».

«Я завжди був прибутковим. Ми навіть кредити брали не так часто. Наша компанія завжди жила за рахунок обігових коштів. Наша компанія процвітала і раніше, коли Порошенко не був президентом. Всі починають забувати про це. Коли мого бізнес-партнеа вибрали на цей пост, це був самий неприємний день в моєму житті. Тому що я зрозумів: тепер мені треба виправдовуватися, чому ми заробили гроші на цукерках», — пояснив Москалевський.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Києва заборонив ПАТ «Київхліб» випускати торти в упаковці, яка схожа на упаковку торта «Золотий ключик» корпорації Roshen.