«Київхліб» програв Roshen суд через упаковку торта

«Київхліб» використовував оформлення упаковки торта «Казковий ключик», яке схоже на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» корпорації Roshen

Господарський суд Києва заборонив ПАТ «Київхліб» випускати торти в упаковці, яка схожа на упаковку торта «Золотий ключик» корпорації Roshen. Про це йдеться в рішенні суду від 26 грудня 2017 року. Згідно з матеріалами справи, ПАТ «Київхліб» використовувало оформлення упаковки кондитерського