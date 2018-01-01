  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    «Київхліб» програв Roshen суд через упаковку торта

    «Київхліб» використовував оформлення упаковки торта «Казковий ключик», яке схоже на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» корпорації Roshen
    Господарський суд Києва заборонив ПАТ «Київхліб» випускати торти в упаковці, яка схожа на упаковку торта «Золотий ключик» корпорації Roshen. Про це йдеться в рішенні суду від 26 грудня 2017 року. Згідно з матеріалами справи, ПАТ «Київхліб» використовувало оформлення упаковки кондитерського
    • Сьогодні, 17:04
    • Розсилка
    Упаковка торта &laquo;Золотий ключик&raquo; виробництва &laquo;Рошен&raquo;
    Упаковка торта «Золотий ключик» виробництва «Рошен»

    «Київхліб» використовував оформлення упаковки торта «Казковий ключик», яке схоже на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» корпорації Roshen

    Господарський суд Києва заборонив ПАТ «Київхліб» випускати торти в упаковці, яка схожа на упаковку торта «Золотий ключик» корпорації Roshen.

    Про це йдеться в рішенні суду від 26 грудня 2017 року.

    Згідно з матеріалами справи, ПАТ «Київхліб» використовувало оформлення упаковки кондитерського виробу-торта «Казковий ключик», яке схоже на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» виробництва дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен».

    15
    Упаковка торта «Казковий ключик» виробництва «Київхліб»

    Суд визнав свідоцтво на знак для товарів та послуг № 228350, видане «Київхлібу», недійсним, зобов'язав МЕРТ його анулювати і написати про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

    Нагадаємо, Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ «Київхліб» за те, що упаковка їх торта «Казковий ключик» дуже схожа на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» виробництва «Рошен».

    Читайте також
    суд Рошен Roshen
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ