«Київхліб» програв Roshen суд через упаковку торта
- Сьогодні, 17:04
-
Розсилка
«Київхліб» використовував оформлення упаковки торта «Казковий ключик», яке схоже на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» корпорації Roshen
Господарський суд Києва заборонив ПАТ «Київхліб» випускати торти в упаковці, яка схожа на упаковку торта «Золотий ключик» корпорації Roshen.
Про це йдеться в рішенні суду від 26 грудня 2017 року.
Згідно з матеріалами справи, ПАТ «Київхліб» використовувало оформлення упаковки кондитерського виробу-торта «Казковий ключик», яке схоже на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» виробництва дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен».
Суд визнав свідоцтво на знак для товарів та послуг № 228350, видане «Київхлібу», недійсним, зобов'язав МЕРТ його анулювати і написати про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ «Київхліб» за те, що упаковка їх торта «Казковий ключик» дуже схожа на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» виробництва «Рошен».