Маркарова розповіла про стабільне зростання української економіки



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Золотовалютні резерви на сьогодні – найвищі за останніх 5 років, зазначила Маркарова

Після падіння 2014 року українська економіка стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання, заявила в ефірі Радіо Свобода міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За її словами, до 2014 року економіка України була «хворою», а потім зазнала впливу російської агресії, тому головним завданням уряду було стабілізувати її.

«Це було зроблено. Зараз вже 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Якщо подивитися на результат, якого ми досягли за попередні 4 роки, звичайно, він незвичайний, якщо можна так сказати. І мало хто вірив насправді, що нам вдасться так швидко стабілізувати економіку і повернутися вже, можна сказати, до стабільного зростання. Інфляція – менше 10%. Золотовалютні резерви на сьогодні – найвищі за останніх 5 років. Якщо говорити про ситуацію макроекономічну, то вона є досить стабільною на сьогоднішній день», – розповіла Маркарова.

«І якщо Україна збереже статус-кво такий, як зараз, то для того, щоб наздогнати Польщу, таку, як вона є сьогодні, треба 50 років. Це, звичайно, для нас задовгий термін. І ми точно плануємо і маємо рецепти, як зробити, щоб наздогнати швидше», – зазначила міністр.