Майже 200 млрд доларів за півроку інвестував Китай у дороги



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Фото: Синьхуа Будівництво нової ділянки залізниці Пекін - Сюн'ань

За друге півріччя Китай має намір витратити на дороги 195 млрд доларів

У першій половині 2018 року Китай вклав в транспортну інфраструктуру більш 1,3 трлн юанів (195 млрд дол. США). Інвестиції в транспортну сферу залишаються стабільними, повідомили в мінтрансі КНР.

Зокрема, в будівництво швидкісних автодоріг за цей відрізок часу було вкладено 430 млрд юанів, що на 12,8 відсотка більше, ніж у той же період минулого року. У будівництво сільських доріг було вкладено майже 200 млрд юанів, показник виріс на 1,8 відсотка.

Всього в цьому році Китай планує витратити не менше 2,6 трлн юанів на транспортну інфраструктуру і має намір продовжувати розширювати мережі залізних і автомобільних доріг.

До 2020 року Китай має на меті створити сучасну, безпечну, зручну, ефективну і «зелену» транспортну систему.

Нагадаємо, для повноцінного ремонту інфраструктури Києва необхідні сотні мільярдів гривень, яких місто не має у своєму розпорядженні. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Джерело: Синьхуа