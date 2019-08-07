Майже 40% клієнтів «Дніпропетровськгазу» користуються Особистим кабінетом новини компаній



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Особистий кабінет значно заощаджує час

Вже 37% клієнтів АТ «Дніпропетровськгаз» успішно користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua. За 7 місяців поточного року в перевагах онлайн-ресурсу переконались 33 тис. нових користувачів. Зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп’ютера, або скористатися допомогою фахівців «Дніпропетровськгаз» у Центрах обслуговування клієнтів.

Вже четвертий рік всі клієнти АТ «Дніпропетровськгаз» мають можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн за допомогою Особистого кабінету на сайті компанії. Сервіс доступний для використання не лише в містах, а й у віддалених сільських районах області. Інтерфейс кабінету – простий та зрозумілий. Процедура реєстрації займає кілька хвилин. Потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму оплати за газ.

Для того, щоб передати показання лічильника газу споживачам не потрібно навіть виходити з дому, достатньо зайти в свій Особистий кабінет та внести актуальні дані. Це значно заощаджує час, адже клієнтам не доводиться стояти в чергах чи спеціально їхати до Центру обслуговування клієнтів.

«За допомогою Особистого кабінету у будь-який зручний час та зі зручного місця споживач може дізнатися вартість газу, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку, роздрукувати квитанцію за спожитий газ, заплатити за газ онлайн, контролювати стан своїх розрахунків та споживання», - говорить в.о. начальника клієнтського сервісу АТ «Дніпропетровськгаз» Ірина Федорянко.

Враховуючи побажання самих споживачів, компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету і додає канали онлайн-спілкування з клієнтами. Однією з останніх новинок клієнтських сервісів для споживачів газу є чат-бот «7104ua» у месенджері Viber та мобільний додаток «104 Mobile Light» для користувачів iPhone та «104 Бізнес онлайн» для комерційних споживачів газу.