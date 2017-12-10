Менеджер Порошенка назвав ще одного кондитера, який без проблем веде бізнес у Росії

«У Росії досі нормально працюють різні українські підприємства»

Президент і міноритарний акціонер Roshen В'ячеслав Москалевський, згадуючи в інтерв’ю виданню «Новое время» про закриття російського філіалу команії Roshen у Липецьку, звернув увагу на те, що ще одна українська кондитерська компанія, окрім «Рошену», веде свій бізнес у Росії. [READ_MORE] «У Росії досі



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Фото: НВ Президент і міноритарний акціонер Roshen В'ячеслав Москалевський

«У Росії досі нормально працюють різні українські підприємства»

Президент і міноритарний акціонер Roshen В'ячеслав Москалевський, згадуючи в інтерв’ю виданню «Новое время» про закриття російського філіалу команії Roshen у Липецьку, звернув увагу на те, що ще одна українська кондитерська компанія, окрім «Рошену», веде свій бізнес у Росії.

«У Росії досі нормально працюють різні українські підприємства. Скажімо, кондитерська фабрика «Конті» Бориса Колеснікова (член партії Опоблок), який купив фабрику в Іваново, все ще випускає там цукерки. Тим же часом Колесніков дає нам якісь поради на українському телебаченні, як продавати липецьку фабрику», — розповідає Москалевський.

Раніше повідомлялося, що одна з фабрик кондитерської компанії Roshen, яка знаходиться у російському Липецьку, припинила свою діяльність. Гендиректор «Рошену» пояснив, чому це сталося і що наразі відбувається з фабрикою.