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    Економіка та фінанси

    Менеджер Порошенка назвав ще одного кондитера, який без проблем веде бізнес у Росії

    «У Росії досі нормально працюють різні українські підприємства»
    Президент і міноритарний акціонер Roshen В'ячеслав Москалевський, згадуючи в інтерв’ю виданню «Новое время» про закриття російського філіалу команії Roshen у Липецьку, звернув увагу на те, що ще одна українська кондитерська компанія, окрім «Рошену», веде свій бізнес у Росії. [READ_MORE] «У Росії досі
    • Сьогодні, 01:11
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    Президент і міноритарний акціонер Roshen В'ячеслав Москалевський
    Фото: НВ
    Президент і міноритарний акціонер Roshen В'ячеслав Москалевський

    «У Росії досі нормально працюють різні українські підприємства»

    Президент і міноритарний акціонер Roshen В'ячеслав Москалевський, згадуючи в інтерв’ю виданню «Новое время» про закриття російського філіалу команії Roshen у Липецьку, звернув увагу на те, що ще одна українська кондитерська компанія, окрім «Рошену», веде свій бізнес у Росії.

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    «У Росії досі нормально працюють різні українські підприємства. Скажімо, кондитерська фабрика «Конті» Бориса Колеснікова (член партії Опоблок), який купив фабрику в Іваново, все ще випускає там цукерки. Тим же часом Колесніков дає нам якісь поради на українському телебаченні, як продавати липецьку фабрику», — розповідає Москалевський.

    Раніше повідомлялося, що одна з фабрик кондитерської компанії Roshen, яка знаходиться у російському Липецьку, припинила свою діяльність. Гендиректор «Рошену» пояснив, чому це сталося і що наразі відбувається з фабрикою. 

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    Росія бізнес Roshen
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