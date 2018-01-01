У «Рошені» розповіли, що відбувається з фабрикою у Липецьку

Усі будівлі і споруди російського філіалу компанії Roshen наразі арештовані

Одна з фабрик кондитерської компанії Roshen, яка знаходиться у російському Липецьку, припинила свою діяльність. Чому і що наразі з нею відбувається — розповів у інтерв’ю виданню «Новое время» В'ячеслав Москалевський, президент і міноритарний акціонер Roshen. «Вона (фабрика) існує. Але давно не працює. Там є якісь



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Усі будівлі і споруди російського філіалу компанії Roshen наразі арештовані

Одна з фабрик кондитерської компанії Roshen, яка знаходиться у російському Липецьку, припинила свою діяльність. Чому і що наразі з нею відбувається — розповів у інтерв’ю виданню «Новое время» В'ячеслав Москалевський, президент і міноритарний акціонер Roshen.

«Вона (фабрика) існує. Але давно не працює. Там є якісь основні фонди. Ми потихеньку те, що нам потрібно, перетягаємо сюди, в Україну. Продати фабрику неможливо: всі будівлі і споруди знаходяться під арештом. Певні люди, наближені до російської поліції або ФСБ, чекають банкрутства, щоб за одну копійку все забрати. А я не хочу, щоб їм все дісталося за безцінь», — розповідає Москалевський.

Як він зазначає, наразі у російському філіалі Roshen є три-чотири людини охорони і котельня: «Більше нічого нема. І витрачаються гроші на адвоката, який бере участь в судових процессах».

За словами гендиректора Roshen, коли Путін раптом сказав: він, мовляв, знає, що фабрика прибуткова, «стало ясно, що пора закриватися».

«Я ніколи не думав, що ця маленька фабрика стане предметом такої уваги», — резюмував Москалевський.

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