Мерія Славутича зняла з себе відповідальність за відключення газу всьому місту

У Славутичі стверджують, що газ відключено через провину Мінфіну

Після того, як НАК «Нафтогаз України» позбавила Славутич газопостачання через «борги», влада міста заявила, що виконала необхідні умови для постачання газу, а заборгованість виникла через невчасне перерахування коштів Міністерством фінансів. Про це йдеться на сайті міської ради. «Станом на 24 січня КП



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У Славутичі стверджують, що газ відключено через провину Мінфіну

Після того, як НАК «Нафтогаз України» позбавила Славутич газопостачання через «борги», влада міста заявила, що виконала необхідні умови для постачання газу, а заборгованість виникла через невчасне перерахування коштів Міністерством фінансів. Про це йдеться на сайті міської ради.

«Станом на 24 січня КП «УЖКГ» м. Славутича виконано всі необхідні умови НАК «Нафтогаз України» для отримання номінацій на січень 2018 року», – зазначають у повідомленні.

У міськраді наголошують, що кошти мали бути перераховані до Обласного фінансового управління Київської обласної державної адміністрації до 24 числа, але Мінфін здійснив перерахунок 26 січня.

«29.01.2018 року НАК «Нафтогаз України» повідомила КП «УЖКГ» м. Славутича про відсутність підтвердження номінації газу на січень 2018 року, так як зарахування пільг та субсидій відбулось після 25 січня», – зазначається в повідомленні.

Через відсутність такого підтвердження 30 січня о 13 годині «Київоблгаз» відключив Славутицьку міську котельню від газопостачання.

«З 16 години, відповідно до рішення міської комісії… робота міської котельні відновлена», – сказали у міськраді, додавши, що наразі котельня працює у режимі технологічного мінімуму, здійснюється подача тепла та гарячої води у житлові будинки.

Міська влада також наголосила, що «буде змушена подати позов до Мінфіну за порушення законодавства», якщо питання газопостачання не вирішиться найближчим часом.

У Славутичі крім того стверджують, що місто – єдине в Київській області та одне з чотирьох в країні, яке спромоглося «провести перерахування пільг та субсидій на рахунок… у відповідності з новим порядком перерахування».

У міській раді заявили, що станом на 24 січня перерахували «Нафтогаз України» 5,25 млн грн із необхідних 7,52 млн та нарахували пільг та субсидій на суму 4,5 млн.

Крім того, міськрада стверджує, що всього за січень перерахувала більше 12 млн грн, і для постачання газу в лютому залишилось сплатити ще 9,5 млн грн.

30 січня прес-служба «Київоблгазу» повідомила, що через заборгованість теплопостачального підприємства місто Славутич Київської області відключили від газопостачання.