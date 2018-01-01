У Київській області ціле місто позбавили газопостачання за борги

За законом «Київоблгаз» не може надалі надавати місту Славутич блакитне паливо

Місто Славутич Київської області сьогодні, 30 січня, відключили від газопостачання. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Київоблгаз». «Станом на 30 січня 2018 року НАК «Нафтогаз України» не виділив для жителів м. Славутич необхідні об’єми природного газу на січень цього року через заборгованість», - йдеться



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За законом «Київоблгаз» не може надалі надавати місту Славутич блакитне паливо

Місто Славутич Київської області сьогодні, 30 січня, відключили від газопостачання. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Київоблгаз».

«Станом на 30 січня 2018 року НАК «Нафтогаз України» не виділив для жителів м. Славутич необхідні об’єми природного газу на січень цього року через заборгованість», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до постанови НКРЕКП №2494, «Київоблгаз» надає газ споживачам, зокрема виробникам теплової енергії, лише коли у них є підтверджені обсяги природного газу на розрахунковий період відповідно до договору постачання. У Славутича не виявилося підтверджених обсягів газу на січень 2018 року, тому «Київоблгаз» не може далі законно розподіляти туди блакитне паливо.

«Враховуючи такі обставини, ПАТ «Київоблгаз» змушене було припинити газопостачання для споживачів м. Славутич, оскільки його подальше використання із газорозподільної системи без підтверджених лімітів є несанкціонованим відбором природного газу і порушує чинне законодавство», - зазначили у прес-службі «Київоблгазу».

Раніше повідомлялося, що за останні три роки українці стали менше користуватися газом.