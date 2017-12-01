Міфи про субсидію: Пояснення від уряду, що — правда, а що — ні

На держпорталі з’явилося офіційне пояснення щодо депозитів, дороговартісних покупок, заощаджених субсидій і змін у складі сім'ї

Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. у період отримання субсидії, їй НЕ припинять надавати субсидію. А сума субсидії, яка не використана у минулому місяці родиною внаслідок економії електроенергії, газу чи води, має зараховуватися у рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів. Ці та інші нюанси влада спробувала



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На держпорталі з’явилося офіційне пояснення щодо депозитів, дороговартісних покупок, заощаджених субсидій і змін у складі сім'ї

Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. у період отримання субсидії, їй НЕ припинять надавати субсидію. А сума субсидії, яка не використана у минулому місяці родиною внаслідок економії електроенергії, газу чи води, має зараховуватися у рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів.

Ці та інші нюанси влада спробувала пояснити громадянам на держпорталі «Тепло», тим самим розвіюючи поширені серед населення міфи.

Міф №1. Кажуть, якщо не повідомити управління соціального захисту населення про те, що зять здійснив покупку, що перевищує 50 тис. грн., субсидію тещі скасують.

Насправді, якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. у період отримання субсидії, субсидію їй НЕ припинять надавати. Але про таке сім’я протягом місяця зобов’язана повідомити управління соціального захисту населення. Факт такої купівлі впливає на право на призначення допомоги на наступний термін.

Якщо допомогу призначено, протягом місяця субсидіанти зобов'язані особисто повідомляти органи соціального захисту населення, надаючи підтверджуючі документи, про наступні зміни:

• складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався

• соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером

• про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень

• набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки

Міф №2. Кажуть, якщо не повідомити управління соцзахисту про зміни у складі сім’ї, субсидію доведеться повернути

Насправді, субсидія – це безповоротна державна допомога у сплаті комунальних послуг. Але якщо кількість прописаних в помешканні осіб зменшилася або збільшилася – про це необхідно сповістити фахівців, які ведуть субсидій ну справу. І субсидію перерахують.

Буває так, що на період отримання субсидії в помешканні відбуваються зміни – хтось виписався, хтось прописався. Про це субсидіанти зобов’язані у місячний термін інформувати управління соцзахисту.

Після уточнення інформації відбудеться перерахунок розміру житлової субсидії. У разі збільшення кількості зареєстрованих осіб, в залежності від соціального статусу та доходів людини, що прописалася, субсидія на сім’ю може бути збільшена або зменшена. Відповідно до формули розрахунку субсидії, розмір допомоги залежить від сукупного доходу сім'ї: чим більша кількість членів сім'ї та її сукупний дохід, тим меншою є компенсація держави за комунальні послуги і навпаки.

Міф №3. Кажуть, заощаджені субсидії кожного місяця повертаються назад до управління соціального захисту населення

Насправді, сума субсидії, яку держава надала громадянам для оплати комунальних послуг в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана у минулому місяці родиною внаслідок економії електроенергії, газу чи води, має зараховуватися постачальником послуги у рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів.

Листопад і грудень були відносно теплими, і люди почали цікавитися, якщо вони використовують менше ресурсів, як їм бути?

Якщо сім’я використала ресурсів менше, ніж встановлено соціальним нормативом, у наступному місяці вона має право на те, щоб зекономлені кошти були зараховані у рахунок наступних платежів. Скажімо, у січні обов’язковий платіж становить 1000 гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 100 кубів. Залишок - 300 кубів - можна використати у більш холодні місяці, до прикладу у лютому. При цьому, не потрібно нікому нічого повідомляти – ці суми мають зазначатися у платіжці як переплата (з мінусом).

Якщо виконавець житлово-комунальної послуги «ігнорує» зекономлену субсидію і нараховує інакше, він порушує діюче законодавство (Постанова КМУ № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

Крім того, сума зекономленої субсидії не впливає на розрахунок розміру обов’язкової плати за комунальні послуги. Він визначається виходячи з сукупного доходу сім’ї та інформації про тарифи від надавачів послуг і не змінюється протягом періоду отримання субсидії.

У випадку порушення таких прав, українці можуть звертатися із скаргами до керівників органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування. Там допоможуть врегулювати ситуацію із неправомірним нарахуванням коштів у випадку, якщо на рахунку домогосподарства числиться зекономлена субсидія.

Міф №4. Кажуть, депозити зятя впливають на субсидію тещі

Насправді, субсидія призначається без врахування наявності депозитів і доходів від їх розміщення в банку, без будь-яких обмежень щодо наявності майна.

Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з доходів, без урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, КРІМ:

• частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово,

• частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово,

• одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",

• державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

• допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

• щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

До сукупного доходу також НЕ враховуються:

• сплачені особою аліменти,

• доходи від розміщення депозитів,

• оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів,

• допомога громадських та благодійних організацій,

• допомога на поховання,

• одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності,

• вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації,

• суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

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