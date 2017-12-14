В Україні запроваджується монетизація субсидій

Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків за субсидіями

З 1 січня запроваджується перший етап монетизації субсидій на рівні надавачів послуг. Рішення про запровадження в Україні монетизації субсидій з 1 січня 2018 року було схвалено урядом за ініціативи Міністерства фінансів. Зокрема, Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків за субсидіями, який



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Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків за субсидіями

З 1 січня запроваджується перший етап монетизації субсидій на рівні надавачів послуг.

Рішення про запровадження в Україні монетизації субсидій з 1 січня 2018 року було схвалено урядом за ініціативи Міністерства фінансів.

Зокрема, Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків за субсидіями, який складатиметься з трьох етапів: монетизація розрахунків за субсидіями на рівні підприємств-надавачів послуг, підготовка системи до здійснення монетизації субсидій на рівні домогосподарств (створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних субсидіантів та їх верифікація тощо) та монетизація субсидій на рівні домогосподарств.

Після опалювального сезону 2017-2018 роках планується перевести частину платежів на звичайні поточні рахунки підприємств-надавачів послуг.

До слова, переселенці в новому році зможуть отримувати субсидії без прописки.