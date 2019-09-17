Милованов назвав пріоритети в роботі Мінекономрозвитку



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Міністр Тимофій Милованов зустрівся з членами профільного комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку

Тимофій Милованов окреслив основні пріоритети подальшої роботи і розповів про заплановані реформи

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства зосередиться на реформуванні ринку праці, залученні інвестицій в українську економіку, відкритті ринку землі, розвитку експорту і збільшенні міжнародної торгівлі.

Про це розповів міністр Тимофій Милованов під час зустрічі з членами профільного комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, інформує пресслужба відомства.

«Тимофій Милованов окреслив основні пріоритети подальшої роботи і розповів про заплановані реформи, зокрема: реформування ринку праці; залучення інвестицій в українську економіку; відкриття ринку землі; розвиток експорту і збільшення міжнародної торгівлі», - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі мова йшла про загальні цілі і напрямки роботи, а також законопроєкти економічного блоку, які зараз знаходяться на розгляді Верховної Ради.

«Ці ключові напрямки повинні бути двигуном для подальшого економічного зростання. У той же час, ми повинні забезпечити постійний громадський контроль, повинні бути чесними і прозорими, щоб кожен українець розумів - ми працюємо для нього», - сказав Милованов.

Раніше Кабінет Міністрів призначив 11 заступників міністрів. Найбільше замів отримав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.