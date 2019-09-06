Уряд призначив 11 нових заступників міністрів
Засідання Кабінету Міністрів України
Найбільше заступників отримав Тимофій Милованов
Кабінет Міністрів України призначив 11 заступників міністрів. Найбільше замів отримав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
Список кадрових призначень:
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – перший заступник Павло Кухта, заступник Тарас Висоцький, заступник-торговий представник України Тарас Качка.
- Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – заступник Олександр Терещенко.
- Міністр фінансів – заступник Геннадій Пліс.
- Міністр розвитку громад та територій – заступник Едуард Кругляк.
- Міністр освіти і науки – заступники Петро Коржевський та Єгор Стадний.
- Міністр соціальної політики – заступники Олег Коваль та Сергій Ніжинський.
- Віцепрем’єрміністр-міністр цифрової трансформації – перший заступник Олексій Вискуб.
До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора.