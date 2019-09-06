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    Уряд призначив 11 нових заступників міністрів

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    Засідання&nbsp;Кабінету Міністрів України - Уряд призначив 11 нових заступників міністрів
    Засідання Кабінету Міністрів України

    Найбільше заступників отримав Тимофій Милованов

    Кабінет Міністрів України призначив 11 заступників міністрів. Найбільше замів отримав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

    Список кадрових призначень: 

    • Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – перший заступник Павло Кухта, заступник Тарас Висоцький, заступник-торговий представник України Тарас Качка.
    • Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – заступник Олександр Терещенко.
    • Міністр фінансів – заступник Геннадій Пліс.
    • Міністр розвитку громад та територій – заступник Едуард Кругляк.
    • Міністр освіти і науки – заступники Петро Коржевський та Єгор Стадний.
    • Міністр соціальної політики – заступники Олег Коваль та Сергій Ніжинський.
    • Віцепрем’єрміністр-міністр цифрової трансформації – перший заступник Олексій Вискуб.
    Також уряд підтримав перепризначення Світличної на посаду голови Харківської ОДА.

    До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора.

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