Найбільшим покупцем українського шоколаду стали США



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Загалом було експортовано шоколадних виробів на суму 101 млн USD за січень-серпень 2018 р

Основними покупцями українського шоколаду за вісім місяців поточного року стали: США - 13,67% від усього експорту, Казахстан - 12,33%, Білорусь - 9,04%, інші країни - 64,95%, про це повідомляють в аналітичному відділі Ради з питань експорту продовольства (UFEB). Експерти відзначають, що загалом було експортовано шоколадних виробів на суму 101 млн USD за січень-серпень 2018 р.

У 2017 році загальний обсяг експорту шоколадних виробів становив 60,898 тис. т із загальною вартістю 150,113 млн USD. А головними країнами-імпортерами виступали Казахстан, Білорусія та Республіка Молдова.

«Відносно ситуації кондитерських виробів, то за вісім місяців цього року їх було експортовано на суму 86,1 млн USD. Основними країнами, куди відбувались поставки, були Казахстан - 13,34% від усього експорту (основними позиціями експорту були: білий шоколад, карамель з вареного цукру), Білорусь - 12,24% (мармелад желейний, карамель льодяникова), Польща - 8,28% (білий шоколад, льодяники), інші країни склали 66,15%», - повідомляють в аналітичному відділі UFEB.

Зазначимо, що згідно з даними Державної митної служби, за січень-серпень 2018 року з України було експортовано 55,1 тис. т кондитерських виробів (у т. ч. білий шоколад), що на 7,1% більше за експорт у січні-серпні 2017 р.(51,2 тис. т). Експортний обсяг перевищує імпортний у 7 разів ( 55,1 тис. т проти 7,9 тис. т). Згідно з інформацією Державної митної служби, у січні-серпні 2018 р загальний обсяг імпорту кондитерських виробів на 14% перевищує минулорічний показник у аналогічний період (6,8 тис. т проти 7,9 тис. т). Третину всього імпорту постачають країни ЄС.

«Хлібобулочні вироби купують ті ж «гравці» серед країн-експортерів і в цьому році. А це, Білорусь - 16,45% від всього експорту з основними позиціями: печиво сухе з начинкою, бісквітний рулет, печиво солодке сухе, Республіка Молдова - 9,8% (вафлі, печиво не покрите шоколадом, круасани), Казахстан - 9,15% (вафлі, печиво солодке сухе, печиво сухе з начинкою), інші країни склали 64,61%», - зазначають в UFEB.

«За січень-серпень було експортовано хлібобулочних виробів на суму 98,7 млн USD», - додає експерт.

Протягом 2017 року Україною було експортовано близько 100,5 тис. т хлібобулочних виробів із загальною вартістю 139 млн USD. Головними ринками збуту виступали Білорусія (13,553 тис. т – 18,371 млн USD), Казахстан (10,278 тис. т – 14,1 млн USD), Республіка Молдова (10,188 тис. т – 13,648 млн USD), Грузія (5,716 тис. т – 7 млн USD).