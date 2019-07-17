Мінекономіки запустило базу небезпечних товарів



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В Україні запущено аналог європейської бази Rapex

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило базу небезпечної нехарчової продукції; на ресурсі вже розміщено інформацію про кілька видів товарів для дітей.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку на своїй сторінці у Facebook.

«Запущено всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції від Мінекономрозвитку - наш аналог європейського Rapex. Що це дає споживачу? Можливість перевірити безпечність продукції, яка його цікавить. Зараз на ресурсі є декілька дитячих товарів. Вказано, який тип ризику несуть іграшки, як саме вони можуть зашкодити. Класну та корисну інформацію: як купувати онлайн безпечно, що робити у разі придбання небезпечної техніки чи іграшок, як і куди звертатись у випадку порушення прав. Контактні дані усіх органів ринкового нагляду та чітко вказану сферу їх повноважень», - ідеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що для бізнесу цей ресурс надає рекомендації щодо безпечного імпорту в легкому форматі, а також інформацію про те, як повідомляти державу про продукцію, що не відповідає вимогам безпечності, та загальні поради для виробників, розповсюджувачів та імпортерів іграшок.