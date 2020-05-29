Мінфін погасив облігації зовнішньої державної позики на 1 млрд доларів США



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Єврооблігації випускали із процентною ставкою 1,847% на рік

Це другий з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США

Вчора, 28 травня, міністерство фінансів України погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад $1 млрд. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою $1 млрд було здійснено у 2015 році із процентною ставкою 1,847% на рік.

Це другий з трьох випусків під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року. Погашення ОЗДП, випущених в 2016 році, буде здійснено Мінфіном у вересні 2021 року.

«Незважаючи на світову кризу та виклики для країн, що розвиваються, Україна продовжує вчасно та в повному обсязі виконувати свої боргові зобов’язання. Кошти, отримані під гарантію США протягом 2014-2016 років, надали суттєву підтримку для державного бюджету у складний для України час та сприяли проведенню реформ в Україні. Ми вдячні нашим партнерам у США за допомогу як під час попередньої кризи, викликаної збройною агресією та анексією частини території України, так і зараз, під час глобальної економічної кризи, викликаної поширенням коронавірусу», - сказав Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.

У міністерстві зазначають, що за підсумками 2019 року рівень державного боргу до ВВП знизився до 44,3%.

Нагадаємо, міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 13 травня збільшило продаж цінних паперів майже вдвічі порівняно з минулим тижнем – з 10,02 млрд гривень до 19,39 млрд гривень, зберігши ставки на рівні 11,26 -11,28% річних.