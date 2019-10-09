Мінфін продав облігацій на понад 2,15 млрд грн



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Відсотки за цими цінними паперами опустилася нижче 15% та склали 14,91% річних

Під час традиційного аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики, який відбувся 8 вересня, уряд залучив до бюджету 2,15 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних, розміщених на сайті Мінфіну.

Зазначається, що уряд зміг продати облігації терміном на 3 роки на 2,12 мільярда гривень. Відсотки за цими цінними паперами опустилася нижче 15% та склали 14,91% річних.

Також Мінфін продав облігації на пів року та рік на 34 мільйони гривень, а відсотки за ними склали 14,3% та 17,25% річних відповідно.

Нагадаємо, що за підсумками попереднього аукціону Україна отримала 77,2 мільйона гривень, в той час як на попередньому залучили понад 13 мільярдів гривень. Відтак, обсяги залучених коштів впали у понад 170 разів.