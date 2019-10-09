Мінфін продав облігацій на понад 2,15 млрд грн
Відсотки за цими цінними паперами опустилася нижче 15% та склали 14,91% річних
Під час традиційного аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики, який відбувся 8 вересня, уряд залучив до бюджету 2,15 мільярда гривень.
Про це йдеться у даних, розміщених на сайті Мінфіну.
Зазначається, що уряд зміг продати облігації терміном на 3 роки на 2,12 мільярда гривень. Відсотки за цими цінними паперами опустилася нижче 15% та склали 14,91% річних.
Також Мінфін продав облігації на пів року та рік на 34 мільйони гривень, а відсотки за ними склали 14,3% та 17,25% річних відповідно.
Нагадаємо, що за підсумками попереднього аукціону Україна отримала 77,2 мільйона гривень, в той час як на попередньому залучили понад 13 мільярдів гривень. Відтак, обсяги залучених коштів впали у понад 170 разів.