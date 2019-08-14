Мінфін залучив до бюджету 1,96 млрд грн від продажу облігацій



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Мінфін знову зменшив обсяги продажу боргових облігацій

Під час традиційного аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики, що відбувся 13 серпня, Міністерство фінансів України залучило до бюджету 1,96 мільярда гривень.

Про це свідчать дані, розміщені на сайті Мінфіну.

Зазначається, що зменшення обсягів надходжень від продажу державних облігацій сталося паралельно зі зниженням відсоткових ставок за державним боргом. Так, однорічні ОВДП продали зі ставкою 16,18% (ставка знизилася на 0,1 відсоткового пункта), 2-річні ОВДП продали зі ставкою 16,52% річних (знизили дохідність на 0,23 відсоткового пункта).

«Мінфін продовжує вводити обмеження на обсяг всіх випусків ОВДП та концентрувати попит на інструменти з довгим строком погашення», — повідомили у прес-службі Мінфіну.

Зазначимо, що високі обсяги продажів ОВДП у минулому сприяли тому, що в економіку України залучалися великі обсяги іноземної валюти. Зокрема, через те, що українські боргові облігації користувалися великим попитом серед іноземних інвесторів.

Водночас протягом останніх двох тижнів Мінфін продовжує зменшувати обсяги випуску облігацій, запроваджуючи обмеження на продаж короткострокових облігацій, які користуються попитом серед іноземних інвесторів. Так, 6 серпня Мінфін продав облігацій на 2,66 мільярда гривень, хоча тижнем до цього залучив 17,2 мільярда гривень.