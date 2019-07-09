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    Економіка та фінанси

    Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші авіакомпанії за червень

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    Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші авіакомпанії за червень

    73,9% рейсів українських та 77,4% іноземних авіакомпаній виконано вчасно

    Українські та іноземні авіакомпанії в червні цього року виконали вчасно понад 70% рейсів.

    Про це свідчить рейтинг пунктуальності, опублікований на сайті Міністерства інфраструктури України. 

    «73,9% рейсів українських та 77,4% іноземних авіакомпаній виконано вчасно», - йдеться в повідомленні.

    Серед українських авіаперевізників найпунктуальнішими були авіакомпанії «Atlasjet Україна» (96% рейсів виконано вчасно), «Мотор-Січ» (93,7%) та «Роза вітрів» (88,6%).

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    Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші авіакомпанії за червень
    Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші авіакомпанії за червень

    Серед іноземних шість авіакомпаній виконали 100% рейсів вчасно: Alitalia, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airlines, Bulgaria Air, Tarom.

    Мінінфраструктури також повідомило, що в червні українські авіакомпанії з аеропортів України здійснили 5335 рейсів , а іноземні - 3122.

    Нагадаємо, в травні українські авіакомпанія виконали вчасно 84,4% рейсів, а іноземні - 82,8%.

    авіація рейтинг авіаперевезення Україна
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