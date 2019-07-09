Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші авіакомпанії за червень графіка



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73,9% рейсів українських та 77,4% іноземних авіакомпаній виконано вчасно

Українські та іноземні авіакомпанії в червні цього року виконали вчасно понад 70% рейсів.

Про це свідчить рейтинг пунктуальності, опублікований на сайті Міністерства інфраструктури України.

«73,9% рейсів українських та 77,4% іноземних авіакомпаній виконано вчасно», - йдеться в повідомленні.

Серед українських авіаперевізників найпунктуальнішими були авіакомпанії «Atlasjet Україна» (96% рейсів виконано вчасно), «Мотор-Січ» (93,7%) та «Роза вітрів» (88,6%).

Серед іноземних шість авіакомпаній виконали 100% рейсів вчасно: Alitalia, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airlines, Bulgaria Air, Tarom.

Мінінфраструктури також повідомило, що в червні українські авіакомпанії з аеропортів України здійснили 5335 рейсів , а іноземні - 3122.

Нагадаємо, в травні українські авіакомпанія виконали вчасно 84,4% рейсів, а іноземні - 82,8%.