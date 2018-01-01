Мінінфраструктури оголосило про план побудувати аеропорт у Білій Церкві

Міжнародний аеропорт планують звести до 2020 року

У Білій Церкві Київської області Міністерство інфраструктури має намір до 2020 року побудувати міжнародний аеропорт. Летовище буде з мультимодальною інфраструктурою для вантажних та пасажирських авіаперевезень. Про це йдеться в інвестиційному проекті міністерства. Фінансувати проект планують з міського, обласного, державного бюджетів, за рахунок



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Міжнародний аеропорт планують звести до 2020 року

У Білій Церкві Київської області Міністерство інфраструктури має намір до 2020 року побудувати міжнародний аеропорт. Летовище буде з мультимодальною інфраструктурою для вантажних та пасажирських авіаперевезень. Про це йдеться в інвестиційному проекті міністерства.

Фінансувати проект планують з міського, обласного, державного бюджетів, за рахунок приватних інвесторів, пільгового кредитування, грантів від міжнародних фінансових організацій.

Також планується реконструкція аеродрому КП «Аеропорт Вінниця», що підвищить пропускну здатність до шести мільйонів пасажирів на рік та збільшить кількість рейсів у 5,6 рази (на це необхідно 13 млн євро); будівництво нової злітно-посадкової смуги та пасажирського термінального комплексу у міжнародному аеропорту «Одеса» за 54,46 млн євро; реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту «Херсон» за 26 млн євро; реконструкція аеродрому та будівництво пасажирського терміналу міжнародного аеропорту «Суми» за 25 млн євро; будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за 23 млн євро.

Раніше повідомлялося, що за рік обсяги авіаперевезень в Україні зросли на 17,6%.