За рік обсяги авіаперевезень в Україні зросли на 17,6%

Зростання пасажиропотоків через аеропорти України у 2017 році склало понад 27%

За 2017 рік авіаційним транспортом перевезено понад 930 тисяч пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 2016 роком. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. «Протягом 2017 року продовжувалась активізація регулярних перевезень у межах України. Перевезено понад 930 тис. пасажирів, що на 17,6% більше



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Зростання пасажиропотоків через аеропорти України у 2017 році склало понад 27%

За 2017 рік авіаційним транспортом перевезено понад 930 тисяч пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 2016 роком.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Протягом 2017 року продовжувалась активізація регулярних перевезень у межах України. Перевезено понад 930 тис. пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 2016 роком», — повідомив він.

Як уточнив Омелян, зростання пасажиропотоків через аеропорти України у 2017 році склало понад 27%, зростання кількості рейсів вітчизняних авіакомпаній - 17%, обсяги перевезень вантажів та пошти зросли на понад 11%.

«Серед нових іноземних авіакомпаній такі: Qatar Airways з Катару, Ernest SpA з Італії та Kish Air з Ірану. Розширювалась географія міжнародних регулярних польотів як вітчизняних, так і іноземних авіаперевізників», — додав він.

Очільник міністерства зазначив, що високі темпи приросту пасажиропотоків зафіксовано в провідних аеропортах: «Київ (Жуляни)» 64,2%, «Львів» — 46,3%, «Харків» 34,7%, «Запоріжжя» 26,5%, «Одеса» — 18,8%, а також в регіональних аеропортах, зокрема «Кривий Ріг» — в 3,7 раз, «Чернівці» — в 3,5 раза, «Вінниця» — 78,6% та «Херсон» — 64,7%.

Серед провідних аеропортів лише в аеропорту «Дніпропетровськ» мало місце скорочення пасажиропотоку (на 2,8%).

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна домовилася з ірландським лоукостером Ryanair про рейси з аеропортів «Бориспіль» і «Львів» вже восени 2018 року.