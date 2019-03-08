Минулого місяця інфляція в Україні склала 0,5%



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Від початку року інфляція становить 1,5%

Найбільше ціни зросли на овочі та фрукти - на 6,6% та 3,6% відповідно

В Україні впродовж місяця ціни на різні товари та послуги зросли на 0,5%, а з початку року - на 1,5%.

Відповідні дані щодо інфляції оприлюднила Державна служба статистики.

За інформацією Держстату, впродовж останнього місяця продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,9%. Найбільше ціни зросли на овочі та фрукти - на 6,6% та 3,6% відповідно. Зернові продукти, риба та вироби з неї, хліб, цукор, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло подорожчали на 0,6-1,9%. А ось м'ясо та вироби з нього, рис і яйця подешевшали на 0,8-3,6%.

Алкоголь подорожчав на 0,8%, а тютюнові вироби - на 1,7%. А ось одяг подешевшав на 3,3%, а взуття - на 3,7%.

Також відомо, що ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,5%. Ціни на водопостачання зросли на 1,8%, гарячу воду та опалення - на 1,5%, утримання будинків та прибудинкових територій - на 1,2%, водовідведення - на 1,1%.

А ось ціни на проїзд зменшилися на 0,1%. Це вдалося завдяки здешевленню палива та мастил на 2% та автомобілів загалом - на 0,6%. Проте проїзд у залізничному та автодорожньому транспорті подорожчав на 5,1% та 2% відповідно.

Раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявляла, що після падіння 2014 року українська економіка стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання.

Джерело: 112 Україна