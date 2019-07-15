Мін'юст виплатить нафтогазовій компанії Коломойського $12,5 млн



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Третина акцій JKX Oil&Gas належить українському олігархові Ігорю Коломойському та його партнерам

Міністерство юстиції повинне відшкодувати $12,5 млн британській компанії JKX Oil&Gas

Суд зобов'язав Міністерство юстиції виконати Арбітражне рішення Постійного третейського суду Лондона і відшкодувати понад 12,5 мільйона доларів британській компанії JKX Oil&Gas, третина акцій якої належить українському олігархові Ігорю Коломойському та його партнерам.

Про це свідчить постанова Київського апеляційного суду.

Зазначимо, в жовтні 2017 року Високий суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію України на рішення Лондонського арбітражу, яким той зобов'язав країну виплатити близько 12 млн доларів нафтогазової компанії JKX Oil&Gas Plc.

Раніше 6 лютого 2017 року арбітражний суд виніс рішення у цій справі, яким відхилив більшість вимог JKX Oil&Gas.

Підставами для подання JKX Oil&Gas і афілійованими компаніями позову проти України були: збільшення Верховною радою ставки плати за користування надрами при видобутку нафти і газу, заборону Кабміном на закупівлю газу певними компаніями у всіх постачальників, крім "Нафтогазу", введення правлінням НБУ адміністративних заходів на валютному ринку.

Зазначимо, що найбільшим акціонером компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій. Основним активом JKX Oil & Gas в Україні є Полтавська газонафтова компанія".

Нагадаємо, що за декілька днів до виборів суди ухвалили одразу три рішення на користь колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Так, 18 квітня — за три дні до другого туру виборів — Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського, скасувавши рішення Нацбанку щодо визначення переліку пов’язаних з банком осіб.