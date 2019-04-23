Міжнародне співтовариство закликає терміново скликати Координаційний центр щодо введення нового ринку електроенергії



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Як говориться в документі, менш ніж за 3 місяці до дати введення нового ринку електроенергiї 1 липня 2019 року не в повній мірі опрацьована низька питань

Міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії.

Про це йдеться в спільному листі Голови представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, директора Європейського Енергетичного Співтовариства Янеса Копача, Голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

Документ адресований прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману, Голові комітету ВР з ПЕК Олександру Домбровському, віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону, міністру енергетики Ігорю Насалику, в.о. міністра фінансів Оксані Маркаровій, голові НКРЕКУ Оксані Кривенко.

«Закликаємо вас якомога швидше скликати нараду Координаційного центру (Координаційного центру щодо забезпечення впровадження нового ринку електричної енергії, - ред.), щоб критично проаналізувати стан впровадження нової моделі ринку, виявити ключові перешкоди і усунути їх».

Як говориться в документі, менш ніж за 3 місяці до дати введення нового ринку електроенергiї 1 липня 2019 року не в повній мірі опрацьована низька питань. Міжнародні партнери готові сприяти в їх вирішенні і своєчасному впровадженні реформи.

Як повідомлялося, з 1 липня планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми третього енергопакету ЄС. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від Європейського Союзу в 2019 році.

Нагадаємо, в кінці березня НКРЕКУ прийняла рішення зберегти середньозважений тариф для населення на діючому рівні 1,03 грн за кВт/г в новому ринку. У відповідному листі вказується, що найбільш оптимальною є компенсація різниці між ринковою та регульованої ціною електроенергії для побутових споживачів за рахунок прибутку «Енергоатому».