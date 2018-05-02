Українці побачили нові монети 1 та 2 гривні і обурились. Реакція соцмереж

Монети з’явилися в обігу 27 квітня

27 квітня Національний банк України ввів у готівковий обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні. Проте реакція громадян виявилася неоднозначною. Дехто обурився занадто «дріб’язковим» розміром нових монет, інші – некоректністю зображень історичних персон на них. «Главком» зібрав реакції на нововведення НБУ серед



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Монети з’явилися в обігу 27 квітня

27 квітня Національний банк України ввів у готівковий обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні. Проте реакція громадян виявилася неоднозначною. Дехто обурився занадто «дріб’язковим» розміром нових монет, інші – некоректністю зображень історичних персон на них. «Главком» зібрав реакції на нововведення НБУ серед користувачів Facebook.

Журналіст Ігор Дармостук вважає, що попередні монети номіналом 1 і 2 грн виглядали солідніше, натомість випущені 27 квітня 2018 року – «надто вже виправдовують слово «дріб’язок».

Олександр Ковтуненко звернув увагу на те, що Володимир Великий зображений на монеті з бородою, хоча, «як засвідчують джерела, він не носив бороди, і на монетах, які видавалися в обіг за його життя, князь був зображений без бороди».

А журналіст Володимир Семків ще одразу після презентації нового «монетного проекту» НБУ з гумором відреагував на ініціативу: «Люблю копійки. В мене їх цілі слоїки».

Нагадаємо, монети номіналом 5 та 10 гривень з’являться у обігу в 2019-2020 роках (за окремим рішенням НБУ).