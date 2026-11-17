Міжнародний валютний фонд (МВФ) – міжнародна фінансова організація, яка сприяє стабільності світової економіки та надає фінансову підтримку країнам, що її потребують

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2027–2028 роки. За прогнозами Фонду, у 2027 році країні необхідно буде залучити додатково від $32 млрд до $34 млрд, а у 2028 році – ще близько $17 млрд. Водночас МВФ повідомив про суттєвий прогрес у переговорах з українською владою щодо подальшої фінансової підтримки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У Фонді зазначили, що фінансові потреби України залишаються значними через продовження повномасштабної війни з Росією. При цьому експерти виходять із припущення, що бойові дії триватимуть довше, ніж передбачалося раніше.

Така ситуація ускладнює планування державного бюджету та потребує збереження стабільної міжнародної фінансової підтримки.

За оцінками МВФ, сукупна потреба України в додатковому фінансуванні протягом 2027–2028 років становитиме від $49 млрд до $51 млрд.

Для забезпечення цих потреб українська влада має отримати відповідні гарантії від міжнародних партнерів. Наразі МВФ проводить переговори з донорами України щодо можливостей подальшого фінансування.

МВФ повідомив про прогрес у переговорах з Україною

Паралельно Міжнародний валютний фонд заявив про суттєве просування в обговоренні нової програми фінансування для України обсягом $1,6 млрд.

За інформацією Reuters, сторони наблизилися до досягнення домовленості на рівні персоналу Фонду (Staff-Level Agreement).

Водночас для завершення цього етапу переговорів Україні необхідно отримати гарантії зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів. У МВФ також позитивно оцінили виконання Україною кількісних показників чинної програми реформ.

Зокрема, станом на кінець вересня українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності, передбачені домовленостями з Фондом.

Водночас виконання структурних зобов'язань відбувається нерівномірно. Із шести структурних маяків, які необхідно було реалізувати до кінця жовтня, два виконали у встановлений термін, ще два – із затримкою. Робота над рештою зобов'язань триває.

Які економічні прогнози оприлюднив МВФ

Окрім оцінки фінансових потреб, Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз розвитку української економіки. Тепер експерти очікують, що у 2026 році валовий внутрішній продукт України скоротиться на 0,5%, а у 2027 році – ще на 1%.

Серед головних причин погіршення прогнозу називають складну безпекову ситуацію та посилення російських атак на економічну інфраструктуру.

У Фонді враховують, що тривалі бойові дії та пошкодження інфраструктурних об'єктів продовжують створювати ризики для економічної активності.

Ці обставини впливають на бюджетне планування та збільшують потребу у фінансовій допомозі з боку міжнародних партнерів. Водночас у МВФ наголошують на прогресі в переговорах з українською владою та виконанні частини зобов'язань за чинною програмою.

Наразі одним із ключових питань залишається отримання гарантій фінансування, які дозволять просунутися до погодження подальшої співпраці України з Фондом.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Європейська комісія працює над залученням додаткових €45 млрд для України у 2027 році. За словами єврокомісара Валдіса Домбровскіса, ці кошти мають допомогти покрити фінансові потреби держави. Водночас остаточний механізм надання допомоги ще належить погодити. Одним із можливих джерел фінансування залишаються заморожені російські активи.