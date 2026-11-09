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ЄС готує ще €45 млрд допомоги Україні на 2027 рік

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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ЄС готує ще €45 млрд допомоги Україні на 2027 рік
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розповів про додаткове фінансування України на 2027 рік
фото: Уніан

Додаткові кошти мають покрити близько двох третин дефіциту фінансування України, який оцінюють у €70 млрд

Європейська комісія працює над залученням додаткових €45 млрд для України у 2027 році. Ці кошти мають доповнити вже погоджений кредит Євросоюзу на €90 млрд, розрахований на 2026–2027 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Про відповідні плани 9 листопада заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс перед початком засідання Єврогрупи у Брюсселі.

За його словами, фінансові потреби України на наступний рік виявилися більшими, ніж очікувалося. Наразі додатковий дефіцит оцінюють у €70 млрд, із яких Європейський Союз розглядає можливість покриття приблизно двох третин.

«Ми працюємо над покриттям дефіциту фінансування України, який виявився більшим, ніж очікувалося. Це додаткові €70 млрд, з яких ЄС мав би покрити близько двох третин, тобто, якщо бути точним, ще €45 млрд», – пояснив Домбровскіс.

Єврокомісар висловив обережний оптимізм щодо можливості ухвалення відповідного рішення. Водночас остаточний механізм надання додаткової допомоги ще належить погодити.

Одним із потенційних джерел фінансування залишаються заморожені російські активи. Домбровскіс нагадав, що Євросоюз зберігає за собою право використати їх, якщо Росія відмовиться виплачувати Україні репарації.

«Якщо Росія не виплачує репарації, ми чітко передбачили, що в такому разі ЄС залишає за собою право використати російські активи», – зазначив він.

Європейська комісія планує до кінця листопада представити державам-членам варіанти покриття фінансового дефіциту України. Очікується, що решту необхідних коштів залучатимуть від інших міжнародних партнерів, зокрема країн «Великої сімки».

Водночас уже погоджений кредит ЄС на €90 млрд передбачає виділення €45 млрд у 2026 році та ще €45 млрд у 2027-му. Таким чином, нова сума, яку обговорюють у Брюсселі, не є частиною раніше затвердженого фінансування.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що ЄС шукає нових партнерів для покриття фінансових потреб України. Зокрема, Брюссель планував залучити до збільшення фінансової підтримки Велику Британію та Канаду. Європейські посадовці наголошували, що витрати України на оборону продовжують зростати, а обсяги міжнародної допомоги залишаються недостатніми.

Також Єврокомісія 30 жовтня представила пропозицію щодо розподілу €45 млрд для України на 2027 рік у межах уже погодженого кредиту. Із цієї суми €31,7 млрд передбачено для оборонної промисловості, а до €13,3 млрд – на бюджетну підтримку.

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Теги: Європейський Союз фінансування фінанси гроші гуманітарна допомога військова допомога

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