На Чернігівщині 22 тисячі споживачів жодного разу не сплатили за розподіл газу
«Чернігівгаз» обслуговує 358 тисяч споживачів у категорії «населення» та 2041 промисловий і комунальний об’єкт
Борги побутових споживачів за доставку газу досягли 11 млн грн. Для порівняння, стільки ж коштують 6 тисяч побутових лічильників газу або 45 ШГРП, заміна яких входить у тариф.
У категорії злісних боржників, які не сплатили за послуги жодного разу з початку року, - 22 тисячі споживачів. До них компанія буде змушена застосовувати примусові стягнення через суд, а після закінчення карантину вдаватися до крайніх заходів - припинення газопостачання. Ще 22 тисячі боржників – це отримувачі пільг та субсидій, які нині винні компанії майже 3 мільйони гривень.
«Чернігівгаз», як і всі надавачі комунальних послуг, згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 848 та №373 надає інформацію про наявність простроченої заборгованості територіальним підрозділам з питань соціального захисту населення. Вони ж переглядають право на отримання державної допомоги такими споживачами.
Разом з тим, платіжна дисципліна клієнтів «Чернігівгазу» покращилася у другому півріччі. Якщо на початку літа за послугу з розподілу газу борг мав кожен третій споживач, то у вересні – кожен четвертий.
Нагадуємо, що сплатити за розподіл газу можна за допомогою таких онлайн-сервісів
- особистий кабінет на сайті 104.ua
- мобільний додаток 104Mobile для Android
- мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone
- чат-бот 7104ua у Viber чи Telegram
Вайбер-бот – один із найпопулярніших сервісів, нині ним постійно користуються 30 тисяч клієнтів компанії. З його допомогою можна передавати показання й переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів cплат, сплачувати за газ і розподіл газу. Перевага чат-бота 7104ua у Viber в тому, що в ньому один користувач може зареєструвати та вести до п’яти особових рахунків.