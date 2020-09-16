На Чернігівщині 22 тисячі споживачів жодного разу не сплатили за розподіл газу



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«Чернігівгаз» обслуговує 358 тисяч споживачів у категорії «населення» та 2041 промисловий і комунальний об’єкт

Борги побутових споживачів за доставку газу досягли 11 млн грн. Для порівняння, стільки ж коштують 6 тисяч побутових лічильників газу або 45 ШГРП, заміна яких входить у тариф.

У категорії злісних боржників, які не сплатили за послуги жодного разу з початку року, - 22 тисячі споживачів. До них компанія буде змушена застосовувати примусові стягнення через суд, а після закінчення карантину вдаватися до крайніх заходів - припинення газопостачання. Ще 22 тисячі боржників – це отримувачі пільг та субсидій, які нині винні компанії майже 3 мільйони гривень.

«Чернігівгаз», як і всі надавачі комунальних послуг, згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 848 та №373 надає інформацію про наявність простроченої заборгованості територіальним підрозділам з питань соціального захисту населення. Вони ж переглядають право на отримання державної допомоги такими споживачами.

Разом з тим, платіжна дисципліна клієнтів «Чернігівгазу» покращилася у другому півріччі. Якщо на початку літа за послугу з розподілу газу борг мав кожен третій споживач, то у вересні – кожен четвертий.

Нагадуємо, що сплатити за розподіл газу можна за допомогою таких онлайн-сервісів

особистий кабінет на сайті 104.ua

мобільний додаток 104Mobile для Android

мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone

чат-бот 7104ua у Viber чи Telegram

Вайбер-бот – один із найпопулярніших сервісів, нині ним постійно користуються 30 тисяч клієнтів компанії. З його допомогою можна передавати показання й переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів cплат, сплачувати за газ і розподіл газу. Перевага чат-бота 7104ua у Viber в тому, що в ньому один користувач може зареєструвати та вести до п’яти особових рахунків.

АТ «Чернігівгаз» - газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.