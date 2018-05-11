На Дніпропетровщині за півроку вдвічі зросла кількість онлайн-платників за газ

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Більше 343 тис. споживачів природного газу на Дніпропетровщині сплачують за газ через інтернет

З початку опалювального сезону 2017-2018 років споживачі газу Дніпропетровської області почали активніше користуватися платіжними системами для того, щоб сплатити за використаний природний газ. Запровадження ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» конкуренції серед платіжних інтернет-платформ дало змогу збільшити онлайн-розрахунки у 2,4 рази. Якщо у жовтні 2017 року через інтернет за газ сплатили 143 тис. клієнтів компанії, то в квітні – більше 343 тис.

Вони здійснюють онлайн-платежі за газ через «Особистий кабінет» на сайті 104.ua, платіжні системи Masterpass, iPay, EasyPay, MEGABANK Online, Приват 24, Portmone. Розвиток таких сервісів є метою розвитку «Дніпропетровськгаз Збуту». Різні способи розрахунків за спожитий газ дозволяють заощадити час, створюють додатковий комфорт і відкривають можливості для економії коштів. Маючи доступ до інтернету і банківську картку, незалежно від часу і місця, можна оплатити послуги з газопостачання.

«Сьогодні споживачі газу, маючи банківську карту та інтернет, не виходячи з дому, можуть вибирати для себе зручний і вигідний спосіб оплати. Наша компанія пропонує своїм клієнтам ряд сучасних послуг, в т.ч. і дистанційні онлайн-сервіси для розрахунків за надані послуги з газопостачання миттєво та без зайвих витрат», - каже директор «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

У 2018 році перелік платіжних-інтернет платформ, за допомогою яких мешканці регіону можуть оплатити послуги газопостачання, поповнився новим сервісом – Masterpass. Для оплати через Masterpass потрібно одноразово зареєструвати платіжну карту та надалі здійснювати розрахунки без введення її реквізитів. Це дозволить клієнтам компанії додатково оптимізувати свій час на проведення онлайн-платежу.

В «Особистому кабінеті» є можливість сплатити за газ онлайн, а також перевірити баланс свого особового рахунку, роздрукувати платіжку раніше, ніж вона надійде поштою. Серед останніх новинок газового онлайн-сервісу - можливість замовити зворотний дзвінок від оператора контакт-центру.