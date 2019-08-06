На газопроводах в Кривому Розі виявлено в 5,5 раз більше витоків газу, ніж торік



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З початку року повне технічне обстеження проведене на 1716 км газопроводів Кривого Рогу і Криворізького району

Впродовж шести місяців 2019 року фахівці «Криворіжгазу» провели обстеження 1716 км газопроводів. Виявлено 44 витоки газу, що в 5,5 раз більше, ніж торік.

Як зазначають у компанії «Криворіжгаз», суттєве погіршення стану газопроводів пов`язане із хронічним дефіцитом коштів для їх капітальних ремонтів.

«Нестача фінансування є результатом того, що НКРЕКП вже більше трьох років не підвищує тариф на розподіл газу для «Криворіжгазу» - наразі він в три рази менший від мінімально необхідного. Наявної тарифної виручки компанії вистачає лише на підтримання роботи мережі та невідкладні ремонти», - йдеться у повідомленні компанії.

З початку року повне технічне обстеження проведене на 1716 км газопроводів Кривого Рогу і Криворізького району. В ході було виявлено понад 3 км газопроводів, які підлягають капітальному ремонту та понад 44 витоків газу.

«Оскільки газотранспортну систему прокладали ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає. В рамках наявних коштів АТ «Криворіжгаз» продовжує невідкладні ремонти для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу», - зазначив головний інженер АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

Головне завдання фахівців цього підрозділу полягає в проведенні перевірок технічного стану газопроводів, скорочення втрат природного газу і забезпечення безаварійної та безперебійної транспортування газу для клієнтів АТ «Криворіжгаз». Але обсяги інвестицій, що затверджуються НКРЕКП, покриває лише витрати на невідкладні ремонти та підтримання газових мереж в робочому стані. Це пов`язане із тим, що тариф на розподіл АТ «Криворіжгаз» не переглядався НКРЕКП вже три роки, і залишається а рівні 2016 року, що унеможливлює збільшення фінансування. Компанія продовжує отримувати 35 копійки з одного розподіленого кубометра газу.