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    Економіка та фінанси

    На Херсонщині визначили цьогорічних баштанних рекордсменів

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    Закупівельна ціна кавунів з поля наразі становить 60 копійок - На Херсонщині визначили цьогорічних баштанних рекордсменів
    Закупівельна ціна кавунів з поля наразі становить 60 копійок

    Найбільший гарбуз – понад 34 кілограми, диня – майже 6 із половиною, кавун – 31 кілограм 800 грамів - ЗМІ

    На Херсонщині у місті Гола Пристань відбувся фестиваль «Український кавун - солодке диво», під час якого фермери і вчені аналізують, які сорти дали найкращі врожаї.

    Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, що на головному майданчику кавунової столиці визначили баштанних рекордсменів цього року.

    «Найбільший гарбуз – понад 34 кілограми, диня – майже 6 із половиною, кавун – 31 кілограм 800 грамів. Висока вага рекордсменів означає, що сезон цього року непоганий. Але – не ідеальний. Бо були часи, коли найбільший кавун важив 43 кілограми», - йдеться у сюжеті.

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    Фермер-власник цьогорічного кавуна-велетня Василь Теличко розповів, що не додавав добрива у смугасті ягоди.

    «Треба вчасно посадити, дивитися на погодні умови, поливати, доглядати. Ми добрива не кидаємо. Там трішки азоту додали, щоб він лише стартонув, – і все», - сказав фермер.

    Фермери кажуть, що тиждень тому закупівельна ціна на кавуни дуже впала.

    «Кавуни з поля коштують 60 копійок за кілограм. А це означає, що пік сезону вже настав. І ціна на ринках має знизитись», - поінформували на Херсонщині.

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