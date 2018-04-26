На Хмельниччині майже вісім тисяч боржників отримали попередження про відключення газу

Станом на 1 квітня населення Хмельницької області заборгувало за газ 342 млн грн

Клієнти «Хмельницькгаз збуту» майже на 60% збільшили борги за газ. Відповідно, компанія застосовує усі законні заходи для стягнення заборгованості в примусовому порядку. З початку року близько восьми тисяч споживачів газу в Хмельницькій області отримали письмові повідомлення про припинення газопостачання. Станом на 1 квітня 2018 року



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Станом на 1 квітня населення Хмельницької області заборгувало за газ 342 млн грн

Клієнти «Хмельницькгаз збуту» майже на 60% збільшили борги за газ. Відповідно, компанія застосовує усі законні заходи для стягнення заборгованості в примусовому порядку. З початку року близько восьми тисяч споживачів газу в Хмельницькій області отримали письмові повідомлення про припинення газопостачання.

Станом на 1 квітня 2018 року населення Хмельниччини заборгувало за газ 342 млн грн., що на 59% більше, ніж минулоріч. У зв’язку з таким критичним рівнем боргів «Хмельницькгаз збут» з початку року письмово повідомив вже понад 7,5 тис клієнтів-боржників про припинення газопостачання. Наразі левова частка попереджень надіслана боржникам міста Хмельницького та Хмельницького району, які заборгували 143 млн грн, а також Кам’янця-Подільського та Кам’янець-Подільського району, борг яких склав 43 млн грн.

У разі несплати боргу, відповідно до Кодексу газорозподільних систем, оператор ГРМ за поданням газопостачальної компанії «Хмельницькгаз збут» відключає божників від газопостачання.

«Вчергове звертаємося до наших клієнтів знайти можливість та оперативно розрахуватися за спожитий газ, - наголошує керівник «Хмельницькгаз збуту» Олександра Панькевич. - Адже нам як газопостачальній компанії вкрай необхідно у встановлені терміни розрахуватися за наданий енергоносій з НАК «Нафтогаз України». Крім того, споживачі, яким необхідна субсидія, не зможуть її отримати на наступний період, адже мають борги».

Наразі ТОВ «Хмельницькгаз збут» рекомендує у разі виникнення труднощів з погашенням заборгованості звертатися у підрозділи газопостачальної компанії для проведення реструктуризації боргу. Також у разі потреби – звернутися в органи соціального захисту населення для оформлення субсидії або пільг. Наразі головною умовою для отримання державної допомоги на житлово-комунальні послуги є відсутність заборгованості.

Як відомо, правові відносини між споживачами газу і постачальником регламентуються Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2496 та типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам. Чинними нормативними документами зазначено, що в разі несплати за спожитий природний газ компанія має право призупинити подальше газопостачання та стягнути заборгованість зі споживача в судовому порядку.