Івано-Франківщина: протягом січня заборгованість споживачів газу зросла на 17%

Загальна сума боргу держбюджету перед компанією «Івано-Франківськгаз збут» – 1 млрд 90 млн грн

Майже на 60 млн грн збільшилися неплатежі за спожитий природний газ у Івано-Франківській області протягом січня. Станом на 1 лютого 2018 року борги населення перед ТОВ «Івано-Франківськгаз збут» 346 млн грн. Ще майже 1,1 млрд грн – борг держбюджету перед компанією за поставлений газ отримувачам субсидій та пільг. Згідно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальна сума боргу держбюджету перед компанією «Івано-Франківськгаз збут» – 1 млрд 90 млн грн

Майже на 60 млн грн збільшилися неплатежі за спожитий природний газ у Івано-Франківській області протягом січня. Станом на 1 лютого 2018 року борги населення перед ТОВ «Івано-Франківськгаз збут» 346 млн грн. Ще майже 1,1 млрд грн – борг держбюджету перед компанією за поставлений газ отримувачам субсидій та пільг.

Згідно урядової постанови, «Івано-Франківськгаз збут» для побутових споживачів Івано-Франківської області наразі є єдиним постачальником газу, на якого покладені спецобов’язки (ПСО). Тому компанія забезпечує газом населення області по зафіксованій урядом ціні, яка майже в півтори рази нижче за ринкову, за якою його закуповують підприємства та бюджетні установи. До того ж, на Прикарпатті майже 60% побутових споживачів отримують державну допомогу на оплату за спожитий природний газ – це субсидії та пільги. Але держбюджет затримує перерахунок коштів для компенсації вартості газу, який субсидентам та пільговикам вже поставив «Івано-Франківськгаз збут». Загальна сума боргу держбюджету перед компанією - 1 млрд 90 млн грн.

«Згідно законодавства, поставлений «Івано-Франківськгаз збутом» на адресу субсидентів та пільговиків газ держава компенсовує бюджетними субвенціями. Потім, як передбачено нормативними документами, наша компанія використовує ці кошти для розрахунків з НАК «Нафтогаз». Однак, станом на сьогодні кошти від бюджету не отримані», – коментує директор «Івано-Франківськгаз збуту» Юрій Пилипів.

Нарощення боргів споживачами та заборгованість державного бюджету перед «Івано-Франківськгаз збутом» за поставлений газ ставить під загрозу забезпечення області газом. Адже через неплатежі за блакитне паливо компанія не може вчасно розрахуватися з НАК «Нафтогаз Україна».

У відповідності до постанови КМУ №187 від 22.03.2017 року, оптовим постачальником газу для населення є державна компанія НАК «Нафтогаз України». В затвердженій урядом ціні газу для побутових споживачів доля НАК «Нафтогаз України» становить 85%. Що стосується «Івано-Франківськгаз збут», то компанія виконує роздрібні поставки газу для населення в рамках покладених спеціальних обов’язків (ПСО) Кабміном, та здійснює збір коштів за спожитий населенням природний газ для розрахунку за нього перед оптовим постачальником.

Раніше повідомлялося, що з початку опалювального періоду заборгованість держбюджету перед ТОВ «Запоріжгаз збут» за газ, поставлений пільговиками і субсидіантами, виріс з 293 до 656 млн грн.