На Київщині виявили спалах чуми свиней

Вірус АЧС виявили у зразках двох трупів свиней

В селі Підгірці Обухівського району Київської області виявили спалах африканської чуми свиней. Цю інформацію «Укрінформу» підтвердив заступник начальника відділу безпеки середовища життєдіяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Євген Ткач. «22 грудня за результатами дослідження санітарної



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Вірус АЧС виявили у зразках двох трупів свиней

В селі Підгірці Обухівського району Київської області виявили спалах африканської чуми свиней. Цю інформацію «Укрінформу» підтвердив заступник начальника відділу безпеки середовища життєдіяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Євген Ткач.

«22 грудня за результатами дослідження санітарної діагностики та експертизи у зразках двох трупів свиней виявлено вірус АЧС - африканської чуми. Свійські тварини вирощувалися на подвірї місцевої мешканки села Підгірці Обухівського району Київської області. Наразі на місті події перебувають фахівці відповідних служб. Готується знищення свійських тварин відповідно інструкції», - підкреслив Ткач.

За інформацією журналіста та громадського активіста Лесі Москаленко, тривожна інформація про африканську чуму свиней у селі Підгірці з'явилася вчора. Депутати сільради в Ходосівці (сусіднє село) отримали попередження на сесії сільської ради.

«Їх попередили, що свинину їсти не можна. Мешканців сіл ніхто не попередив, жодної офіційної інформації немає. Звідки саме хворі свині? З ферми біля Полігону чи це свині, яких тримали люди? Куди ішло м'ясо? Як почалася епідемія і чого всі мовчать? У Підгірцях багато людей у формі, наче, ветеринарна служба. Жителі Підгірців повідомляють, що трупи свиней, які загинули від віруса, зараз повезли спалювати біля сміттевого полігону, на землі Підгірців. Це зовсім близько від людських хат. Люди стривожені», - пише Москаленко.

АЧС входить до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин, оскільки її занесення супроводжується високою смертністю серед ураженого поголів’я і значними економічними збитками, зумовленими відсутністю вакцини й необхідністю знищувати усе, навіть потенційно, інфіковане стадо (або поголів’я в населених пунктах в зоні захисту).

У той час вірус АЧС не передається людині і є безпечним для її здоров’я.