На Львівщині 1,7% споживачів газу уклали договори на техобслуговування внутрішньобудинкових мереж



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З 1 січня власники, балансоутримувачі чи управителі будинків самостійно можуть обирати підрядну компанію, котра буде здійснювати обслуговування газових приладів та газових мереж

На сьогодні ринкова вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж складає 2170 грн на 60-квартирний будинок. В середньому це 3 грн на одну квартиру в місяць. До послуги технічного обслуговування будинкових мереж входять: випробування на щільність мережі під робочим тиском, огляд газопороводу та ревізія запірної арматури.

У зв’язку із прийняттям низки законодавчих актів, а зокрема Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказу Міненерго № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексу газорозподільних систем послуга з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж стала ринковою.

Наразі спостерігається активність з боку активістів, які виступають проти підписання актів балансового розмежування з газорозподільними підприємствами. Такі дії (ОСББ, місцевої влади, власників нерухомості) пояснюються намаганням уникнути відповідальності за стан мереж у будинку і бажанням отримувати гроші співмешканців на утримання управителів та їх діяльності.

«Станом на травень у приватному секторі 76% мешканців підписали акти і лише 0,1% уклали угоди на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Не надто краща ситуація з мешканцями багатоповерхівок: акти розмежування підписали 83%, а угоди уклали – 1,6%. Зараз ми вже не Станом на травень у приватному секторі 76% мешканців підписали акти і лише 0,1% уклали угоди на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Не надто краща ситуація з мешканцями багатоповерхівок: акти розмежування підписали 83%, а угоди уклали – 1,6%», – зазначає директор технічний АТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану, а це може призвести до катастрофічних наслідків, адже газ – вибухонебезпечна речовина.

В компанії АТ «Львівгаз» сподіваються, що до початку опалювального сезону на Львівщині буде укладено 40-50% договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і безпека газопостачання буде здійснюватися на постійні основі.