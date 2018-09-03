На одному з ринків Києва можна розрахуватися біткоінами



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На даний момент платежі здійснюються в тестовому режимі

У Києві на Бесарабському в одній з торгових яток з’явилася табличка з QR-кодом, який дозволяє оплачувати товар за допомогою криптовалютної платіжної системи Paytomat.

Про це повідомив директор з розвитку бізнесу цієї платіжної системи Андрій Великий в Facebook.

Придбати продукти можна за допомогою біткоінів, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Ethereum, Nano, Dash, Waves, EOS і NEM. На даний момент платежі здійснюються в тестовому режимі, тому поки за криптовалюту продають тільки фрукти і овочі.

Нагадаємо, у Верховній Раді України готується проект закону про повну легалізацію криптовалюти, який передбачає їх оподаткування. Уточнимо, що документ може бути поданий на розгляд до парламенту вже у вересні 2018 року.

Як повідомляє народний депутат Олексій Мушак, такий податок буде застосовуватися при виведенні коштів, а також при купівлі товарів і послуг. Крім того, цей податок повинен скласти 5% від різниці між цінами продажу і покупки токена. У той же час фізичні особи додатково будуть обкладатися військовим збором в розмірі 1,5%.

При цьому операції між криптовалютами не оподатковуватимуть.

Відзначається, що введення такого оподаткування заплановано як тимчасовий захід до 2025 року. Разом з Мушаком над законопроектом зараз працює група з 20 представників різних українських комерційних компаній.

На даний момент відомо, що регулятором криптовалютного ринка повинна буде виступити Національна комісія з цінних паперів. Обсяги ринку поки до кінця не відомі. Також народний депутат стверджує, що крипто спільнота України позитивно відреагувала на ініціативу, яка легалізує роботу з криптовалюти.