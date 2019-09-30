На Сумщині 46 виробників тепла дотепер не мають постачальника газу на опалювальний сезон



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Минулого року мешканці міста Суми вже зіткнулись з несвоєчасним початком опалювального періоду

Станом на 25 вересня 46 виробників тепла не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу в Сумській області. Мова про підприємства, які мають взимку забезпечувати теплом понад 150 тис. домогосподарств та 274 непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та інші установи. Відповідно до законодавства, АТ «Сумигаз» не має права здійснювати розподіл газу таким споживачам.

«Сподіваємось, що теплопостачальні підприємства встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу. Проте, нагадуємо, що минулорічні зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів. За такої ситуації газорозподільна компанія буде зобов’язана припинити доставку газу зазначеним компаніям», - говорить комерційний директор АТ «Сумигаз» Денис Черненко.

Оскільки «Сумигаз» розподіляє газ до всіх споживачів області, то компанія негайно буде інформувати місцеві органи влади, підприємства ТКЕ, регулятора, громади про отримання доручень про припинення доставки газу. Адже припинення транспортування природного газу до котелень взимку неминуче призведе до соціальної напруги.

Минулого року мешканці міста Суми вже зіткнулись з несвоєчасним початком опалювального періоду. Також в Кривому Розі 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення удалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства.

Чинне зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Тому АТ «Сумигаз» вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що в Сумській області Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р «Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року», яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято.

Зазначимо, що АТ «Сумигаз» не продає, не постачає природний газ та не отримує кошти за нього.