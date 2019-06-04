На Волині укладено більше 70 договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Починаючи з цього року, відповідальність за стан газових мереж всередині будівель покладено на власників, ОСББ або керуючих

З 1 травня 2019 року послуга з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала ринковою. Тепер власники і балансоутримувачі можуть самостійно вибрати собі ліцензовану компанію, яка буде здійснювати обслуговування газових приладів і елементів системи газопостачання будинку.

Із 2019 року відповідальність за стан газових мереж всередині будівель покладено на власників, ОСББ або керуючих. Це передбачено низкою законодавчих і нормативно-правових актів: Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказами Міненерго №250 від 10 травня 2018 р. і №190 від 27 липня 2018 р., Правилами безпеки систем газопостачання та Кодексом газорозподільних систем.

На сьогодні АТ «Волиньгаз» підписало 18,6 тис. актів балансової належності по приватних будинках (20%) та уклало 41 договір на технічне обслуговування (в Луцькому районі - 33, Горохівському районі - 8), а також 145 актів балансової належності на багатоквартирні будинки (5%) та 31 договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж (в Луцькому районі - 11 і Ківерцівському районі – 20).

«Починаючи з минулого року ми неодноразово зверталися до споживачів газу, керуючих, органів місцевого самоврядування з роз'ясненнями про необхідність підписання актів і договорів, як того вимагає чинне законодавство. Низький рівень укладання договорів свідчить про те, що багато балансоутримувачів намагаються піти від відповідальності за стан мереж у будинку. І тим самим продовжують нехтувати власною безпекою і безпекою своїх мешканців», - розповідає директор технічний АТ «Волиньгаз» Павло Козюк.

До послуг із технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем входять обслуговування відключаючих пристроїв, перевірка щільності з'єднань, випробування на щільність мереж, технічний огляд ввідного газопроводу, діагностика справності газових приладів і обладнання тощо.

У компанії нагадують, що відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану. А це, в свою чергу, може привести до непередбачених аварійних ситуацій і навіть нещасних випадків.

Тому «Волиньгаз» наполегливо рекомендує споживачам газу Волинської області якомога швидше врегулювати питання щодо укладення договорів, щоб увійти в опалювальний сезон безпечно та безаварійно.