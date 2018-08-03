На Закарпатті майже 17 тис. споживачів газу ризикують втратити субсидії



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ТОВ «Закарпатгаз Збут» пропонує частині своїх клієнтів реструктуризивути борги

Станом на початок серпня поточного року заборгованість населення Закарпатської області за спожитий природний газ становить 940 млн грн. Серед загальної кількості боржників за спожите блакитне паливо є й 17 тис. закарпатців, які у минулому опалювальному періоді користувалися державною допомогою – субсидією. Цьогоріч усі вони можуть втратити право на неї через накопичену заборгованість за газ. ТОВ «Закарпатгаз Збут» пропонує своїм клієнтам мінімізувати ризики відмови у наданні субсидії через накопичену заборгованість та закликає укласти договір на реструктуризацію заборгованості.

«Для цього необхідно звернутись до фахівців нашої компанії із заявою про укладення договору на реструктуризацію боргу. Умовами для її оформлення є погашення споживачем частини боргу до 15 серпня цього року та здійснення поточних платежів, відповідно до укладеного договору на реструктуризацію. Ми пропонуємо клієнтам здійснити платіж у сумі 33% від загальної суми заборгованості та укласти угоду, яка дозволить розстрочити оплату залишку боргу рівними частинами до 31 жовтня 2018 року», - розповідає директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Особливої актуальності така пропозиція набуває напередодні опалювального сезону, адже відповідно до чинного законодавства, споживачі, які мають накопичений борг за комунальні послуги втрачають право на отримання субсидії.

«Можливість оформити реструктуризацію, актуальна для усіх споживачів природного газу Закарпатської області, які мають заборгованість за спожитий газ та погоджуються з умовами договору. Таким чином переважна більшість споживачів-боржників отримує можливість з 1 серпня по 31 жовтня сплатити накопичений борг рівними частинами, для того, аби увійти в опалювальний сезон без боргів та зберегти право на отримання субсидії», — продовжує Томинець.

Для того, щоб оформити договір реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ «Закарпатгаз Збут» й надати такі документи: паспорт власника, або особи, яка уклала заяву-приєднання до умов типового договору на постачання природного газу та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Проте є й випадки, за яких оформити договір реструктуризації буде неможливо. До прикладу, якщо споживачу вже припинено газопостачання або справа щодо стягнення боргу передана у суд або виконавчу службу.