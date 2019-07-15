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    Економіка та фінанси

    На Запорізькій АЕС достроково підключили енергоблок №1 після ремонту

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    <p>Ремонт був розпочатий 10 липня</p> - На Запорізькій АЕС достроково підключили енергоблок №1 після ремонту

    Ремонт був розпочатий 10 липня

    Наразі в роботі перебувають чотири енергоблоки Запорізької АЕС із сумарним навантаженням 3 385 МВт

    У неділю, 14 липня, енергоблок № 1 Запорізької АЕС підключили до енергомережі після завершення поточного ремонту.

    Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

    Відзначається, що наразі в роботі перебувають чотири енергоблоки Запорізької АЕС із сумарним навантаженням 3 385 МВт. На енергоблоці № 2 триває 124 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці № 5 - 42 доба середнього планового ремонту.

    «Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 10 липня поточного року згідно з дозволеною заявкою енергоблок № 1 Запорізької АЕС відключили від енергомережі для проведення поточного ремонту.

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