На Запорізькій АЕС достроково підключили енергоблок №1 після ремонту



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Ремонт був розпочатий 10 липня

Наразі в роботі перебувають чотири енергоблоки Запорізької АЕС із сумарним навантаженням 3 385 МВт

У неділю, 14 липня, енергоблок № 1 Запорізької АЕС підключили до енергомережі після завершення поточного ремонту.

Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

Відзначається, що наразі в роботі перебувають чотири енергоблоки Запорізької АЕС із сумарним навантаженням 3 385 МВт. На енергоблоці № 2 триває 124 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці № 5 - 42 доба середнього планового ремонту.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня поточного року згідно з дозволеною заявкою енергоблок № 1 Запорізької АЕС відключили від енергомережі для проведення поточного ремонту.