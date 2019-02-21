Нацбанк через суди намагається відшкодувати у збанкрутілих банків 37 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацбанк ініціював подання 115 судових позовів з метою повернення неплатоспроможними банками заборгованості за кредитними договорами

Протягом 2014-2018 років Національний банк України ініціював подання 115 судових позовів з метою повернення неплатоспроможними банками заборгованості за кредитними договорами за рахунок активів майнових та фінансових поручителів. Загальна сума позовних вимог становить 37 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначають в установі, щодо фінансових поручителів було ініційовано 10 судових позовів на суму вимог близько 11 млрд грн, щодо майнових поручителів – 105 судових позовів на суму 26 млрд грн.

«За 45 справами є ухвалені судові рішення, з яких у 26 справах рішення набрали законної сили і їх спрямовано на виконання, а за 19 – очікується завершення строків на їх оскарження боржниками для подальшого пред’явлення до виконання», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на розгляді судів різних інстанцій сьогодні перебуває ще 70 справ, з яких 10 – це справи зі стягнення заборгованості з фінансових поручителів, а 60 – справи про звернення стягнення на заставлене майно майнових поручителів.

Так, наводяться слова начальника відділу судової роботи з проблемними активами управління роботи з проблемними активами НБУ Сергія Бойко.

«Наразі ще зарано говорити про певну суму задоволених вимог НБУ, бо поручителі оскаржують ці рішення у судах вищих інстанцій. Крім того, вони постійно зловживають своїми процесуальними правами при розгляді справ, тим самим затягуючи із поверненням боргів. Наприклад, багато хто з поручителів ініціює процедури свого банкрутства, подання завідомо безпідставних позовів, заяв та клопотань, залучення нерезидентів, що також значно гальмує процес погашення заборгованості», – зазначив він.

Зокрема Бойко зауважив, що сьогодні налічується 10 судових розглядів у справах про банкрутство майнових поручителів.