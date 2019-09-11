Нацбанк дозволив продавати державні боргові облігації на міжнародних торговельних платформах



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Наразі держоблігації продають через електронну платформу «ОВДП-online»

Національний банк та Міністерство фінансів погодили зміни до положень НБУ, якими дозволили продавати облігації внутрішньої державної позики на міжнародних електронних майданчиках.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що наразі держоблігації продають через електронну платформу «ОВДП-online», однак надалі планують продавати державні цінні папери на визнаних у світі майданчиках. Це зробить державні облігації України більш популярними, що дозолить залучати значно більше фінансування.

«У планах Міністерства фінансів та Національного банку — сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП, і у перспективі дозволять розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників», — повідомляють у Нацбанку.

Нагадаємо, що напередодні у Мінфіні провели аукціон з продажу ОВДП, за підсумками якого залучили до бюджету 16,5 мільярда гривень.