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    Економіка та фінанси

    Нацбанк хоче створити новий закон про криптовалюту

    Наразі криптовалюта в Україні не врегульована законодавством
    Національний банк України пропонує якнайшвидше створити спільну робочу групу з регуляторами і учасниками ринку для розроблення нового законопроекту, який би врегулював питання майнінгу і криптовалют в Україні. Про це повідомив керівник проектів департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі в коментарі виданню Finance.ua. «Необхідно новий
    • Сьогодні, 15:58
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    Наразі криптовалюта в Україні не врегульована законодавством

    Національний банк України пропонує якнайшвидше створити спільну робочу групу з регуляторами і учасниками ринку для розроблення нового законопроекту, який би врегулював питання майнінгу і криптовалют в Україні. Про це повідомив керівник проектів департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі в коментарі виданню Finance.ua.

    «Необхідно новий документ, в якому буде чітко визначено статус того самого майнінгу, тих самих криптовалют, віртуальних валют загалом, ICO і технології блокчейн», – заявив він.

    На думку Бахтарі, документ мають розробити за участю як державних інститутів, так і учасників ринку, які краще знають цю технологію. За його словами, законопроекти, які зараз є в парламенті, недосконалі.

    «Новий законопроект потрібно розробити якомога швидше, невідкладно», - додав він.

    Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки під головуванням секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова було розглянуто комплекс проблем, пов'язаних з неконтрольованим обігом криптовалют на території України.

    Національний банк закон технології блокчейн криптовалюта
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