Українська влада вирішила врегулювати функціонування ринку криптовалют

Правовий вакуум на ринку криптовалют створює загрози для держав, заявив Турчинов

У четвер, 11 січня, на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки під головуванням секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова було розглянуто комплекс проблем, пов'язаних з неконтрольованим обігом криптовалют на території України. Про це повідомляє прес-служба РНБО. За інформацією керівництва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найпопулярніша криптовалюта біткоїн

Правовий вакуум на ринку криптовалют створює загрози для держав, заявив Турчинов

У четвер, 11 січня, на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки під головуванням секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова було розглянуто комплекс проблем, пов'язаних з неконтрольованим обігом криптовалют на території України. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

За інформацією керівництва Національного банку України, Служби безпеки України та Національної поліції України, відсутність зовнішнього та внутрішнього контролю за обігом криптовалюти та анонімність розрахунків створюють потенційні передумови для їх використання з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, оплати заборонених до вільного обігу товарів, зокрема, наркотиків і зброї, дає можливість фінансування тероризму, зокрема, на окупованих територіях України.

Турчинов зазначив, що подальше відсторонення держави від цього питання та правовий вакуум на ринку криптовалют через відсутність законодавчої та нормативної бази «створює загрози для економіки та безпеки держави».

«Зважаючи на швидкий розвиток криптовалют у світі, це питання не може залишатися поза увагою держави», - наголосив він.

Рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки було доручено відповідним органам влади створити робочу групу за участю представників Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної фіскальної служби України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для напрацювання нормативно-правових пропозицій щодо регулювання цього питання; визначення державного регулятора та порядку функціонування ринку криптовалют; порядку проведення моніторингу транзакцій з використанням криптовалют та ідентифікації суб'єктів криптовалютних операцій; а також порядку оподаткування доходів від здійснення криптовалютних операцій відповідно до вимог законодавства України. Національним банком України опрацьовується питання доцільності випуску власної криптовалюти.

Окрім того, доручено розробити механізм забезпечення доступу правоохоронних органів до даних криптовалютних бірж із зобов'язанням вказаних суб'єктів зберігати інформацію про всі транзакції протягом терміну, встановленого законодавством для фінансових організацій, та розкриття інформації про клієнта за вмотивованим запитом. Розробка та впровадження всіх цих заходів передбачатиме також розвиток міжнародної співпраці для впровадження комплексного регулювання обігу криптовалют і уникнення криміналізації цього сегменту.

Читайте також матеріал «Главкома» Марк Гінзбург: З часом може з’явитися доларкоїн чи єврокоїн – державна криптовалюта, що критично вплине на курс біткоїна