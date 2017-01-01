Нацбанк обіцяє, що гривня не обвалиться

У Нацбанку кажуть, що сильних коливань курсу гривні не буде

Національний банк України запевняє, що наразі не прогнозуються сильні коливання курсу гривні. Про це заявив заступник глави Нацбанку Дмитро Сологуб під час конференції міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings. «Провали курсу 2014-2016 років пояснюються військовим конфліктом, в результаті якого Україна втратила як деякі внутрішні,



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У Нацбанку кажуть, що сильних коливань курсу гривні не буде

Національний банк України запевняє, що наразі не прогнозуються сильні коливання курсу гривні. Про це заявив заступник глави Нацбанку Дмитро Сологуб під час конференції міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Провали курсу 2014-2016 років пояснюються військовим конфліктом, в результаті якого Україна втратила як деякі внутрішні, так і зовнішні ринки. Зіграла також роль і реалізація накопиченого дисбалансу», - пояснив він.

Зараз, за словами Сологуба, ситуація стабілізувалася, а існуючі ризики є цілком регульованими.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's прогнозує курс гривні на кінець 2018 року на рівні 27,3 грн/дол., на кінець 2019 року - 27,5 грн/дол. За даними S&P, курс гривні на кінець 2017 року становитиме 26,9 грн/дол.

На 30 листопада Нацбанк встановив курс 27,01 грн/$.

Джерело: УНН