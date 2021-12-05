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    Економіка та фінанси

    Нацбанк оштрафував страхову компанію американського інвестхолдингу

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    Нацбанк оштрафував страхову компанію американського інвестхолдингу

    Страховик несвоєчасно подав до Нацбанку файл із показниками коригуючої звітності за 2020 рік

    Національний банк застосував до ТДВ «СК «Грінвуд Лайф Іншуренс» захід впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу).

    НБУ ухвалив таке рішення за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінпослуг.

    Страховик несвоєчасно подав до Нацбанку файл із показниками коригуючої звітності за 2020 рік, перший квартал та перше півріччя 2021 року, а саме файли: IR10 «Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання капіталу, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативи ризиковості операцій та нормативу якості активів», IR75 «Дані про активи для представлення страхових резервів» та IR78 «Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти».

    СК «Грінвуд Лайф Іншуренс» має сплатити штраф протягом 7 робочих днів із дня отримання відповідного рішення НБУ про накладення штрафу.

    Рішення про застосування заходів впливу набрало чинності з 3 грудня.

    Страховик є частиною фінансово-інвестиційного холдингу Green Globe Enterprises INC (США, Нью-Йорк) та працює на українському ринку страхування життя з 2007 року як правонаступник СК «Гарантія Життя».

    Теги: інвестиції страхування НБУ
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    Нацбанк оштрафував страхову компанію американського інвестхолдингу