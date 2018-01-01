Нацбанк пояснив, чому інфляція у 2018 році залишатиметься високою

Вразливість економіки України пов’язують, зокрема, із затримкою у продовженні співпраці з МВФ

У Національному банку прогнознують, що в 2018 році інфляція залишатиметься високою: 8.9% загальна і 8.2% базова. Про це йдеться на сайті НБУ. Зазначається, що такий інфляційний тиск буде зумовлений низкою факторів: [READ_MORE] перенесення зростання цін сирих продуктів, що спостерігалося минулого року (насамперед, м’яса та



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Вразливість економіки України пов’язують, зокрема, із затримкою у продовженні співпраці з МВФ

У Національному банку прогнознують, що в 2018 році інфляція залишатиметься високою: 8.9% загальна і 8.2% базова. Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що такий інфляційний тиск буде зумовлений низкою факторів:

перенесення зростання цін сирих продуктів, що спостерігалося минулого року (насамперед, м’яса та молока), на ціни продуктів з високим ступенем обробки;

активне зростання споживчого попиту, що зумовлюватиметься збільшенням доходів населення на фоні як підвищення соціальних стандартів Урядом, так і подальшого зростання заробітної плати в приватному секторі через високий попит на робочу силу;

підвищення зовнішньої вразливості економіки України через затримку у продовженні співпраці з МВФ, що ускладнює для України залучення капіталу і, як наслідок, зумовлює тиск на обмінний курс гривні;

високі інфляційні очікування населення та бізнесу, спричинені поточними темпами зростання споживчих цін та волатильністю на валютному ринку в останні місяці;

стрімке зростання світових цін на нафту, яке зумовлює подорожчання палива на внутрішньому ринку.

Тим же часом Нацбанк обіцяє уповільнення інфляції до 2020 року.

«У подальшому зниження інфляції забезпечуватимуть збереження жорсткої монетарної політики, збільшення пропозиції продуктів харчування та уповільнення імпортованої інфляції. Відповідно знижуватимуться як темпи зростання цін сирих продовольчих товарів, так і базова інфляція, яка суттєво від них залежить. У результаті інфляція повернеться до цільового діапазону в середині 2019 року і становитиме 5.8% на кінець наступного року. У 2020 році інфляція уповільниться до 5.0%, що відповідатиме центральному значенню цільового діапазону (5.0% ± 1 в.п.)», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк підвищив облікову ставку до 16% річних.